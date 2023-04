Om de afaceri din Iași, snopit în bătaie în fața unui club. Copiii lui au asistat la întreaga scenă! Un om de afaceri din Iași a fost batut cu salbaticie, in noaptea de sambata spre duminica, in fața unui club din centrul orașului. Trei barbați l-au atacat in timp ce cobora scarile localului. Ancheta dupa scandalul din Iași Omul de afaceri a fost rupt in bataie, lovit fara mila cu pumnii și picioarele de […] The post Om de afaceri din Iași, snopit in bataie in fața unui club. Copiii lui au asistat la intreaga scena! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

