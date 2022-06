Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 iunie, ora 20:00, Politia Municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DJ 175, pe raza comunei Pojorata, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. In urma cercetarilor, s-a stabilit faptul ca o femeie din orașul Flamanzi,…

- Florin Acsinte (35 de ani), fostul fundaș de la FC Voluntari și FC Botoșani, devenit intre timp preparator fizic la formația lui Marius Croitoru, și-a spus povestea emoționanta in aceasta dimineața, la GSP Live. O copilarie grea și doua tragedii l-au pus la grea incercare pe fotbalistul ce și-a trecut…

- Peste 1,3 milioane lei platiți la Botoșani catre instituții și persoane fizice pentru gazduirea refugiaților, accident cumplit de munca și femeie de afaceri in studioul Botoșaneanul TV. Iata principalele știri ale zilei de 24 mai.

- In 2020 a fost revelația alegerilor locale de la Botoșani. Aflat la prima candidatura din cariera, a reușit sa obțina ca independent 1.531 de voturi in competiția pentru funcția de primar, clasandu-se pe locul al patrulea, inaintea pretendenților de la unele partide, precum Pro Romania și ALDE.

- O femeie din Botoșani, in varsta de 69 de ani s-a ales cu o trauma teribila, dupa ce a avut incredere intr-un barbat cunoscut pe rețelele de socializare. Acesta a pacalit-o pentru a-i da adresa locuintei sale. Ajuns la adresa, omul a amenintat-o cu bataia, a legat-o de mobila si i-a furat banii si bijuteriile…

- Afaceri banoase pe spatele persoanelor cu deficiente de tot felul. Firmele autorizate de Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) sa vanda dispozitive medicale au preturi mai mult decat exagerate, pentru produse de calitate inferioara celor gasite online. Cele din a doua categorie nu sunt insa autorizate…

- Necazurile se țin lanț in toata lumea, iar ca și cum nu ar fi de ajuns razboiul care are loc in țara vecina, Romania se confrunta și cu tragedii naționale, printre care sinucideri, crime, accidente și alte evenimente teribile. Un eveniment șocant a avut loc, luni dupa-amiaza, la un liceu din Botoșani,…

- In jur de 70 de motocicliști și-au dat intalnire sambata dimineața in curtea Incubatorului de Afaceri din Calea Naționala. Veniți din Botoșani și Suceava, adolescenți, dar și oameni in toata firea au oferit o veritabila expoziție pe doua roți.