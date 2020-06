​Olympus iese de pe piaţa aparatelor foto Unul dintre cei mai renumiti si apreciati producatori de aparate foto, în special pentru DSLR-uri, Olympus, anunta vânzarea diviziei foto si iesirea de pe aceasta piata, dupa 84 de ani de activitate, scrie news.ro. Prezent pe piata înca din 1936, Olympus îsi va vinde business-ul de aparate foto unei firme japoneze de capital privat, numita Japan Industrial Partners. Nu au fost anuntate detaliile tranzactiei.



Olympus a operat pe pierdere în ultimii trei ani. Compania japoneza si-a concentrat atentia în ultima vreme pe camerele foto mirrorless, care ofera… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai renumiti si apreciati producatori de aparate foto, in special pentru DSLR-uri, Olympus, anunta vanzarea diviziei foto si iesirea de pe aceasta piata, dupa 84 de ani de activitate.Prezent pe piata inca din 1936, Olympus isi va vinde business-ul de aparate foto unei firme…

- Prezent pe piata inca din 1936, Olympus isi va vinde business-ul de aparate foto unei firme japoneze de capital privat, numita Japan Industrial Partners. Nu au fost anuntate detaliile tranzactiei. Olympus a operat pe pierdere in ultimii trei ani. Compania japoneza si-a concentrat atentia in ultima vreme…

- Fondul Proprietatea (denumit in continuare „Fondul”) indeamna Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, in calitate de acționar majoritar al Hidroelectrica, sa ia in considerare pe deplin riscurile privind achiziția activelor CEZ și sa nu aprobe solicitarea companiei de a depune o oferta…

- UiPath, primul și cel mai valoros unicorn romanesc, negociaza noi finantari care i-ar creste valoarea la peste 10 mld. dolari Producatorul de software UiPath, primul unicorn romanesc, poarta discutii pentru o noua runda de finantare care i-ar creste valoare de piata la peste 10 miliarde de dolari, informeaza…

- ​Compania europeana Just Eat Takeaway.com, care ofera servicii online de livrare de mâncare inclusiv pe piața din România, achiziționeaza Grubhub, un serviciu similar din SUA, la o valoare de 7,3 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ESTIMAREA EVOLUTIEI VALORILOR TERMICE SI A PRECIPITATIILOR IN INTERVALUL 11 - 24 MAI 2020 MUNTENIA Intregul interval de referinta va fi caracterizat de variatii in evolutia regimului termic, chiar semnificative, cu alternante intre zile cu temperaturi in jurul celor normale in aceasta perioada…

- Marile Case de licitații Sotheby’s, Christie’s și Phillips incearca sa mute pe scara larga afacerile de arta in mediul virtual, cautand noi clienți, prieteni cu tehnologia. Sunt afectate insa și ele grav de pandemia de coronavirus care a blocat tradiționalele tranzacții live in salile de licitații.…

- Compania de consultanta Professional Capital Finance pune la dispozitia IMM-urilor consultanta gratuita firmelor aflate in dificultate in vederea atragerii de finantari, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Aceasta in contextul in care Guvernul Romaniei a adoptat o serie de masuri care…