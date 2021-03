Olympique Lyon a făcut 1-1 cu Reims, printr-un gol marcat în minutul 90+3 Olympique Lyon a reusit sa obtina o remiza in extremis in meciul cu Reims, scor 1-1, in etapa a XXIX-a a campionatului Frantei. Mathieu Cafaro a deschis scorul pentru Reims in minutul 33, insa Lyon a reusit sa egaleze prin Kadewere, in minutul 90+3, scrie news.ro. Citește și: Datele care rastoarna criticile! Situația facuta publica de Rareș Bogdan Partidele Angers – Saint-Etienne si Marseille – Brest vor avea loc sambata, iar meciurile Nimes – Montpellier, Dijon – Bordeaux, Lens – Metz, Lorient – Nice, Rennes – Strasbourg, AS Monaco – Lille si PSG – Nantes sunt programate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

