CS Rapid Bucuresti a castigat titlul de campioana a Romaniei la handbal feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 35-27 (16-17), in deplasare, in etapa a 26-a (ultima) a Ligii Nationale, potrivit Agerpres.

Argentinianul Lionel Messi este incert pentru meciul formatiei Paris Saint-Germain cu Troyes, din etapa a 36-a a campionatului Frantei, conform news.ro.

Campioana en-titre la polo, Steaua Bucuresti, a castigat, sambata, trofeul Cupa Romaniei, dupa finala cu formatia Dinamo Bucuresti, la turneul de la Alba-Iulia, anunța news.ro.

CSA Steaua a castigat Campionatul National feminin de sabie pe echipe, vineri, in Sala ''Ana Pascu'' din Bucuresti, dupa ce s-a impus in toate cele cinci meciuri, potrivit Agerpres.

Starul argentinian Lionel Messi are gripa de doua zile si nu va putea juca in partida pe care echipa sa, Paris Saint-Germain, o va disputa in deplasare cu AS Monaco, duminica, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Frantei, a anuntat clubul parizian, citat de AFP.

Evolutiile lui Lionel Messi in tricoul echipei de fotbal Paris Saint-Germain sunt departe de cele din perioada in care a jucat la FC Barcelona din cauza faptului ca starul argentinian nu mai are aceeasi "placere" de a juca in capitala Frantei, considera brazilianul Dani Alves, fundasul echipei catalane,

City a castigat clar derby-ul orasului Manchester, 4-1 cu United, duminica, pe Etihad Stadium, intr-un meci din etapa a 28-a a primei ligi engleze de fotbal, conform Agerpres.