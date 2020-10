Stiri pe aceeasi tema

- Americanca Sofia Kenin (nr. 6 mondial) nu agrea "deloc zgura" inainte de a o invinge pe compatrioata sa Serena Williams, in turul al treilea la Roland Garros, in 2019, a povestit ea dupa calificarea in finala editiei din 2020 a turneului parizian de tenis, joi, in urma victoriei in fata cehoaicei Petra…

- Simona Halep, 2 WTA, implinește, duminica, 27 septembrie, 29 de ani, prilej cu care și-ar dori un cadou special. In acest scop, sportiva a creat o strangere de fonduri pe platforma Facebook, noteaza Gazeta Sporturilor. Simona Halep iși dorește ca banii stranși sa fie utilizați la realizarea unui afterschool…

- Simona Halep participa in acest an pentru a zecea oara la turneul de Mare Șlem de la Paris, un drum inceput in 2010, cand a venit din calificari și a fost invinsa in primul tur de Samatha Stosur. In aceasta perioada doar romanca, Serena Williams și Maria Sharapova au disputat cate trei finale pe zgura…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, eliminata in semifinalele turneului US Open, si-a exprimat dezamagirea, apreciind ca a facut tot "posibilul"' pentru a accede in ultimul act, insa nu renunta la visul de castiga cel de-al 24-lea sau titlu de Mare Slem, asigurand ca va fi prezenta la…

- ​Victoria Azarenka (27 WTA) a cedat un singur game în meciul cu Elise Mertens (18 WTA), sportiva din Belarus obținând calificarea, dupa șapte ani, într-o semifinala de Grand Slam. Vika, 31 de ani, s-a impus dupa un meci de doar 73 de minute. În semifinale, Azarenka se…

- US Open, primul turneu de Mare Șlem disputat in timpul pandemiei de coronavirus, a continuat marți, cand s-au disputat meciurile din turul secund ale intrecerii de la New York. Iata cele mai importante 7 repere ale celei de-a doua zile de concurs de la US Open, una in care au intrat in scena nume precum…

- Novak Djokovic este singurul caștigator de Grand Slam care va fi prezent pe tabloul ATP, situație care il face favorit cert pentru caștigarea turneului. Fara nici un fel de competiție din partea lui Rafael Nadal sau a lui Roger Federer, sarbul pare sa-și merite statutul de favorit cert – avand o…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, detinatoarea titlului, a anuntat ca nu va participa la editia din acest an a turneului de tenis US Open (31 august-13 septembrie), afirmand intr-o postare pe Twitter ca nu s-a putut pregati suficient in contextul pandemiei de coronavirus, scrie…