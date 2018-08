OLX si Gemius intra in conducerea IAB Romania: cine va face parte din viitorul Consiliu Director al Asociatiei?

ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,24% pe an: ce evolutie au avut ceilalti indici

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se actualizeaza dobanzile la creditele in lei cu dobanda variabila, a stagnat joi, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Nivelul publicat de banca centrala este de 3,24% pe an. [citeste mai departe]