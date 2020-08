Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunța o alerta cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru 9 județe, in vigoare luni intre orele 14.00 - 19.00. Alte județe sunt sub cod galben, potrivit Mediafax.Alerta cod galben este in vigoare luni intre orele 12:00 – 19:00, și anunța in zona de munte, in Moldova,…

- Un cod portocaliu de furtuni inspecial pentru zonele montane a fost emis de meteorologi pentru joi,25 iunie, pana aproape de miezul nopții. In restul țarii aintrat in vigoare o atenționare cod galben, care atrage atențiaasupra fenomenelor de ploi torențiale cu grindina și vijelii.Codul Portocaliu este…

- Meteorologii au emis o noua avertizare Cod Portocaliu valabila pentru județul Alba și alte zone din țara, pana joi noaptea. COD PORTOCALIU: de miercuri, 24 iunie, ora 10.00 pana joi, 25 iunie, ora 3.00 In zonele montane, in Moldova, Dobrogea și local in Muntenia și Transilvania, vor fi perioade cu averse…

- De la Codul Galben, Timișul a ajuns sub Cod Portocaliu. Meteorologii avertizeaza ca sunt așteptate vijelii cu intensificari puternice ale vantului, caderi de grindina și descarcari electrice. In intervalul 14 iunie, ora 13:00 – 15 iunie, ora 03:00, meteorologii anunța pentru Timiș și aproape toata țara…

- Meteorologii au emis sambata o atenționare Cod Portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina, valabila de sambata de la ora 15:00 – pana duminica, 14 iunie, la ora 02:00. Potrivit ANM, in dupa-amiaza zilei de sambata (13 iunie) și in prima parte a nopții de sambata spre duminica (13/14 iunie),…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi torentiale, intensificari ale vantului, caderi de grindina si vijelii, pentru 31 de judete. Avertizarea intra in vigoare, sambata, la ora 15.00, si este valabila pana duminica dimineata, la ora 02.00. ”In dupa-amiaza zilei de sambata…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de instabilitate atmosferica, valabila de miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 10.00. ANM a anuntat ploi cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina. Codul Galben vizeaza aproape toata tara.…

- Vremea rea continua sa faca prapad in aproape jumatate din țara. Meteorologii au prelungit avertizarea meteo și anunța ca sudul, sud-estul și centrul țarii vor fi maturate de furtuni și ploi torențiale. Avertizarea este valabila și pentru București, pana miercuri dimineața.