- In ultimele 24 de ore, polițiștii dambovițeni, alaturi de jandarmi și polițiști locali, au acționat in sistem integrat, in zonele aglomerate, centrele comerciale, restaurantele și localurile publice, precum și mijloacele de transport in comun, pentru a verifica modul in care se respecta prevederile…

- A fost razie de amploare in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din București. Polițiștii au organizat 40 de filtre și au fost verificate 890 de persoane, transmite Poliția Capitalei.Peste 200 de agenți aflați in puncte diferite ale orașului au oprit mașini in trafic 720 de mașini. La acțiunii…

- Neculai M. a precizat ca a lucrat la Serviciul de Protecție și Paza (SPP), insa asta nu i-a impresionat insa pe polițiști, care efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. „Din…

- Au fost verificate 169 de societați comerciale și au fost aplicate 395 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 130.000 de lei, dintre care 108 pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala, 66 la H.G. 553/2020, 1 la O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor, 14 pentru activitati…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au verificat 786 de persoane si 54 societati comerciale cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse, au legitimat 289 de persoane, precum si 185 de autoturisme. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale,…

- Politistii braileni au dat, in ultimele trei zile, amenzi de peste 83.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila, informeaza Agerpres.Citește și: Decizie de…

- Politistii au aplicat amenzi de 125.000 lei pentru 10 persoane de la o nunta cu 80 de persoane organizata duminica seara in orasul Potcoava, intr-un spatiu inchis, potrivit unei informari a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt remisa luni presei. "In seara zilei de 19 iulie a.c., pe raza orasului…

