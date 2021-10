Stiri pe aceeasi tema

- Oltenii dețin poziții cheie in guvernul interimar. Virgil Popescu, Dan Vilceanu, Florin Cițu, Nicolae Ciuca dețin portofolii importante. Oltenii sunt la Economie, Finnațe, Aparare Naționala. Un oltean inca mai rezista ca premier interimar. Oltenii nu facura Guvernul, cum se spune. Asta pentru ca nu…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, luni seara, cu premierul desemnat Nicolae Ciuca si cu liderul liberalilor, Florin Citu, potrivit unor surse politice, potrivit agerpres.ro . Luni, Nicolae Ciuca s-a intalnit cu presedintele USR, Dacian Ciolos, pentru a discuta despre programul de guvernare.…

- Dan Vilceanu, secretarul general al PNL, a precizat duminica, intr-o emisiune pe PrimaTV, ca Ludovic Orban poate sa rupa doar „o parte foarte mica" din PNL. Potrivit acestuia, 10-12 parlamentari ar urma sa paraseasca formațiunea alaturi de fostul președinte, potrivit news.ro.„Maxim 10-12 parlamentari…

- Guvernul a adoptat astazi programul de iarna in domeniul energetic. Documentul contine masuri pentru siguranta si securitatea functionarii Sistemului Electroenergetic National, precum si pentru realizarea stocurilor de combustibili si de apa din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021…

- curentNimeni nu isi doreste plafonarea preturilor la energie, dar am ajuns intr-un moment in care preturile in piata au crescut foarte mult, iar atunci cand vom fi un Guvern plin veti vedea si solutiile, a declarat, joi, Dan Vilceanu, ministrul demis al Finantelor, informeaza AGERPRES . “Exista o discutie…

- Surse citate de Realitatea PLUS au declarat ca Cseeke Atilla va prelua interimatul la Ministerul Sanatații, in schimb ce Sorin Campeanu ar primi Cercetarea.La Transporturi, va fi numit Dan Vilceanu, iar la Energie - Virgil Popescu.Și premierul Florin Cițu ar urma sa preia ca interimar un minister cu…

- Guvernul va compensa facturile la electricitate pentru românii cu venituri medii sau consum mediu, începând cu 1 noiembrie, a afirmat, marti, ministrul de resort, Virgil Popescu, citat de Agerpres. "Pe lânga compensarea consumatorilor vulnerabili, vrem sa compensam consumatorii…

- „Ne uitam pe prețul mediu de la bursa de energie, OPCOM, de la 1 ianuarie și pana la 31 iulie, prețul pe piața spot a fost de 64 de euro. Sunt varfuri de tranzacții, iar principala cauza este prețul certificatelor de dioxid de carbon. Acolo unde avem energie pe carbune trebuie sa achiziționam certificate…