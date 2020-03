Oltenii se lămuriră cu titlul FCSB a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 4-1 (1-1), echipa CS Universitatea Craiova, in etapa a doua a play-off-ului Ligii I. FCSB a deschis scorul in min.23, la o gafa a portarului Pigliacelli: italianul i-a pasat gresit lui Man, acesta i-a trimis lui Coman, care a sutat in bara stanga a portii craiovene. Mingea a ricosat la Oaida, care a impins-o in poarta goala. In ultimul minut al reprizei, Bancu a centrat de pe partea stâ (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

