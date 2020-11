Echipa masculina de volei SCMU Craiova a caștigat și cel de-al doilea meci din cadrul turneului Diviziei A1, gazduit de Sala Polivalenta. Voleibaliștii lui Danuț Pascu au trecut și de Universitatea Cluj, scor 3-1 (25-15, 22-25, 25-18, 26-24) și astfel s-au instalat pe primul loc in clasamentul Diviziei A1, cu trei victorii din tot atatea jocuri. Primul set al meciului a fost unul de incalzire pentru craioveni, care au punctat aproape din fiecare poziție. Echilibrul s-a menținut doar pana la scorul de 6-5 in favoarea gazdelor. Din acel moment, clujenii au facut tot mai multe greșeli, in timp ce…