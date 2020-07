Etapa a 6-a din play-off-ul Ligii I de fotbal a debutat vineri, 3 iulie, cu intalnirea Gaz Metan Medias – Universitatea Craiova 1-2 (FOTO, cu medieșenii in echipament alb). Gazdele au evoluat in inferioritate numerica pe final de meci (capitanul Sergiu Buș a vazut cartonaș roșu in minutul 71, pentru injurii la adresa arbitrului) și […] Sursa articolului: Oltenii devenira lideri Credit autor: Source