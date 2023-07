Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, deține un hotel pe litoralul romanesc, in stațiunea Mamaia. E una dintre cele mai luxoase unitați de cazare din Constanța, hotel care are și acum camere libere in plin sezon estival. Gica Hagi a cumparat hotelul Iaki in 1999, stabilimentul devenind in ultimii…

- Vacanța pe litoralul romanesc 2023. Cat a ajuns sa coste o noapte de cazare și cum poți sta gratis cu voucherele de vacanța Vacanța pe litoralul romanesc 2023. Cat a ajuns sa coste o noapte de cazare și cum poți sta gratis cu voucherele de vacanța In topul preferințelor turiștilor pentru vara se afla…

- A venit vara și e sezonul vacanțelor. Insa nu pe litoralul romanesc. Tot mai mulți romani au inceput sa aleaga vacanțele in strainatate in detrimentul celor din țara. Printre destinațiile favorite sunt Turcia și Grecia. Soarele, marea și nisipul fin au reușit sa convinga in fiecare an romanii sa aleaga…

- Cei care și-au achiziționat vacanțele de vara de anul trecut au beneficiat de prețuri bune, dar ofertele last minute sunt din ce in ce mai scumpe. Vremea este buna, temperatura apei este mai mare, fapt pentru care mulți turiști au ales sa mearga la mare fie in Romania, fie in Bulgaria. Prețurile pentru…

- Cat costa o noapte de cazare in Thassos in august 2023? Așa cum s-a intamplat și in ultimii ani, mulți romani aleg Grecia ca destinație de vacanța. Cei care se gandeau la un concediu in ultima luna a verii au avut parte de o surpriza cand au verificat tarifele. Cat costa o noapte de cazare […] The post…

- Vești foarte bune pentru romani! Programul "Litoralul pentru Toti", ediția numarul 42, anunța reduceri de 70% pe litoral. Acestea sunt disponibile incepand cu data de 22 de mai pana pe 18 iunie.

- Ca in fiecare an, și in 2023, conform tour-operatorilor, romanii au ales plajele Greciei pentru vacanța de vara. Dar, așa cum s-a intamplat mai peste tot, inclusiv Grecia a resimțit din plin toate crizele din ultimii doi ani, așa ca 2023 a adus noi majorari de prețuri la sejururile din ceelbrele insule…

- Peste 75.000 turisti asteptati pe litoralul romanesc in weekendul de deschidere de sezon pe litoralul Romanesc Pe primul loc, ca numar de turisti prezenti la un eveniment, se va plasa ldquo;Beach, Please", Festivalul ce va atrage in Costinesti peste 50.000 participanti, potrivit organizatorilor. Un…