Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” prezinta in 20 noiembrie 2023, de la ora 18:30, la Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova, premiera „OLTENIA IN OGLINDA”. Va așteptam alaturi de noi, sa vedeți ca intr-o oglinda DIVERSITATEA in unitate a stilisticii interpretative zonale a OLTENIEI. Cantatul arhaic, cu taraf, cantece care stau la baza interpretarii specifice zonelor de interferența ne vor purta prin toate județele Olteniei. Fiecare stilist va fi ambasadorul subzonei etnofolclorice pe care o reprezinta, incercand sa aduca cel mai neaoș și mai prețios mesaj prin cantec. Ne vor fi alaturi…