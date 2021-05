Olteni ridicaţi de DIICOT pentru fraude informatice Ofiterii de combatere a criminalitatii organizate au descins, ieri, in Olt si Valcea, la mai multe persoane suspectate de frauda informatica. Potrivit anchetatorilor, suspectii au inșelat mai multe persoane din Germania, Belgia sau Elvetia prin postarea de anunțuri fictive privind vanzarea de telefoane si jocuri video. Prejudiciul a fost estimat de procurorii DIICOT la aproximativ 150.000 de euro. Procurorii DIICOT sustin ca gruparea infractionala a actionat intre anii 2017-2020. A facut victime in mai multe state europene, printre care se numara Germania, Belgia, Austria sau Spania. „In perioada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara de la crearea clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), în 1973, niciun american nu figureaza în primele 30 de locuri ale ierarhiei publicate luni.Primul jucator american din clasament este Taylor Fritz, care a pierdut o pozitie fata de ultima…

- Disponibilitatea romanilor de a se muta in strainatate pentru a munci a scazut brusc, pe fondul pandemiei, in timp ce interesul acestora de a lucra de acasa pentru un angajator dintr-o alta țara este in plina ascensiune, arata un nou studiu realizat la nivel global de catre Boston Consulting Group (BCG)…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- Procurorii DIICOT din Craiova au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 30 de inculpați, acuzati de comiterea mai multor infractiuni. Printre infractiunile retinute de anchetatori se numara constituirea unui grup infracțional, traficul de persoane, proxenetismul, șantajul sau spalarea banilor.…

- Dosarul a fost inaintat Tribunalului Dolj. Acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, Alex Bodi a fost arestat preventiv pe 12 noiembrie 2020, prin decizia Tribunalului Dolj. Aflat in arest la domiciliu in vila sa din Tunari, acesta a cerut saptamana trecuta…

- Dosarul a fost inaintat Tribunalului Dolj. Acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, Alex Bodi a fost arestat preventiv pe 12 noiembrie 2020, prin decizia Tribunalului Dolj. Aflat in arest la domiciliu in vila sa din Tunari, acesta a cerut saptamana trecuta…

- Polonezul Hubert Hurkacz, care a cucerit titlul la Miami, a reusit un salt de 21 de locuri si se afla pe 16, cea mai buna clasare a carierei, potrivit ierarhiei actualizate ATP. În același timp, Federer continua sa coboare, fiind depașit de germanul Alexander Zverev.Dupa succesul din finala…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a adoptat duminica o noua lista cu tarile cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin din aceste state sunt nevoite sa intre in izolare sau carantina. Lista tarilor din zona galbena a fost actualizata. Țari precum Cehia, Republica Moldova, Franța,…