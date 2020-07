Stiri pe aceeasi tema

- Certificate false, in care era trecut ca deținatorul a fost testat negativ pentru COVID-19 erau vandute la punctul de trecerea frontierei Kulata-Promachonas, catre Grecia, cu sume cuprinse intre 30 și 40 de euro. ”Afacerea” a fost scoasa la suprafața de reporterii postului de televiziune ”Mega TV”.…

- Excentricul antreprenor Elon Musk face din nou o mutare iesita din comun. Acesta a anunțat pe Twitter un nou produs marca Tesla, nu este vorba de un nou automobil electric, ci despre pantaloni scurți din satin.

- Excentricul miliardar Elon Musk poate vinde orice. Una dintre companiile sale, Tesla, a lansat o pereche de pantaloni scurți pentru femei cu scopul de a-i lua in deradere astfel pe cei care pariaza pe faptul ca acțiunile lui vor scadea.

- Saptamana aceasta, joi, 11 iunie, pentru prima data in istoria pieței romanești de arta, au ieșit la vanzare in același timp, intr-aceeași licitație, doua picturi reprezentative ale lui Nicolae Grigorescu, reprezentand tema sa predilecta, a peisajului spiritual romanesc – „carele cu boi”, venind…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat luni un contract in valoare de 628 de milioane de dolari cu compania farmaceutica Emergent BioSolutions, pentru cresterea capacitatii de productie a unui posibil vaccin destinat COVID-19, transmite Reuters.Citește și: Ludovic Orban, dupa fotografia de la…

- Stephane Bourgoin, un faimos expert in criminali in serie și autor ale carui carți s-au vandut in milioane de exemplare, a recunoscut ca a inventat mare parte din experiența sa profesionala, dar și elemente din viața sa personala, scrie The Guardian.

- "Am stiinta de faptul ca incepand cu aceasta saptamana, vor exista - stiu eu, pe surse neoficiale - 3 zboruri destul de consistente cu muncitori sezonieri, evaluarile fiind ca in urmatoarele saptamani vom avea cel putin vreo 20 de zboruri", a declarat ambasadorul Dan Mihalache, luni, la Digi24. Mihalache…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat care va fi prețul maștilor de protecție pe care toți romanii vor trebui sa le poarte dupa data de 15 mai. Anunțul a venit dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat obligatorie purtarea maștilor de protecție impotriva coronavirusului , in spațiile publice…