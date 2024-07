Oltean recidivist, condamnat după ce a pipăit o femeie în autobuz Curtea de Apel Craiova a dat o sentinta definitiva in dosarul in care un barbat de 35 de ani, recidivist, a fost acuzat de agresiune sexuala. Inculpatul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare. Potrivit oamenilor legii, barbatul a atins in zona intima o femeie de 45 de ani. Incidentul a avut loc pe 21 ianuarie, intr-un autobuz care circula pe strada Caracal din Craiova. In 2019, barbatul a fost condamnat pentru tentativa de omor asupra parintilor sai. A primit o pedeapsa de 5 ani si 6 luni de inchisoare. Politistii doljeni au precizat ca victima agresiunii a fost o femeie de 45… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

