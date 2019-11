Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 12 ani din localitatea Potcoava, judetul Olt, a fost dat disparut vineri, dupa ce a plecat de la scoala mai repede, dar nu a mai ajuns acasa. Cristian Constantin Groza, aflat in plasament la o familie din Potcoava, a fost dat disparut dupa ce nu s-a mai intors acasa, plecand de la […] Post-ul…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Potcoava, este cautat de politisti dupa ce femeia la care se afla in plasament a sesizat ca minorul a plecat de la scoala vineri dupa-amiaza, in timpul cursurilor, fara a mai reveni la scoala sau la domiciliu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- O fata de 13 ani din localitatea Slatina este cautata de polițiști dupa ce a plecat la școala și nu s-a mai intors. Mama fetei a contactat poliția spunand ca a primit de la fiica sa un SMS in care ii spunea ca nu vrea sa se mai intoarca acasa. Poliția din Olt a transmis ca Andreea Iuliana Circiumaru,…

- Polițiștii din Olt cauta o fata de 13 ani, din Slatina, care miercuri dimineața a plecat la școala și nu s-a mai intors acasa. Dispariția fetei a fost sesizata de mama acesteia, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați miercuri dupa-amiaza de o femeie de 37 de ani din…

- Marturii uluitoare de pe patul de spital ale femeii agresate de politistul din Olt. Femeia de 49 ani a ajuns la spital cu contuzii la nivelul feței, dupa ce sambata, 26 octombrie 2019, ar fi fost batuta de un polițist din Potcoava. Cornelia Stoica, femeia agresata, traiește din muncile pe care le presteaza…

- O tanara de 17 ani, din localitatea Gheorghița, județul Prahova, este cautata de polițiști dupa ce a plecat la școala, dar nu a mai revenit acasa. Potrivit Poliției Prahova, dispariția fetei a fost semnalata marți seara. Polițiștii din Pucheni au fost sesizați ca adolescenta din comuna Gheorghița…

- Momente emoționante la liceul la care invața Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani, din județul Olt, disparuta in urma cu aproape doua luni. Au fost multe emoții și la Craiova, la liceul unde invața Luiza Melencu.

- Adolescenta de 16 ani, beneficiara de masura de protectie sociala intr-un centru de plasament din Slatina, a fost gasita, dupa ce plecase voluntar acum doua zile si nu s-a mai intors, informeaza, marti, IPJ Olt potrivit Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei municipiul Slatina au identificat minora…