Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Garzii Bals si Detasamentului Slatina intervin in aceste momente pentru salvarea unui barbat de 42 de ani peste care a cazut un mal de pamant, in localitatea Bobicesti. Barbatul este constient si cooperant, sustin pompierii.

- Membrii echipei de cautare/salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “General Magheru” al Județului Valcea au intervenit in data de 04.05.2018, la ora 07.44 pentru aducerea la mal a unei persoane descoperita plutind pe lacul de acumulare Ostroveni de pe raul Olt. Pentru scoaterea…

- Astazi, 2 aprilie 2018, in jurul orei 02.30, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din Cluj Napoca, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Morii din Aiud, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii acestuia…

- Ieri, 29 martie 2018, in jurul orei 17.30, in timp ce actionau pe raza localitatii Stremt, politistii din Teius au oprit, pentru control, un autoturism condus de o femeie de 34 de ani, din comuna Ponor, judetul Alba. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autorizatia provizorie…

- Accident de munca la Combinatul de Celuloza si Hartie din Turnu-Severin. Un barbat de 53 de ani din Mehedinti, care efectua lucrari la o canalizare, a coborat intr-un canal adanc de aproape trei metri si a fost surprins de un mal de pamant care s-a prabusit peste el.

- Un barbat in varsta de 53 de ani a decedat, miercuri dupa-amiaza, dupa ce un mal de pamant s-a prabusit peste el, la Poarta nr. 2 a Combinatului de Celuloza si Hartie din Drobeta Turnu Severin. "La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, dintre care unul de cautare-salvare,…

- Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 17,20, pentru a salva un muncitor surprins sub un mal de pamant, in dreptul porții nr. 2 de la Combinatul de Celuloza și Hartie din municipiu. La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de cautare…

- Sambata, 24 martie 2018, in jurul orei 15.50, politistii rutieri din Aiud, in timp ce actionau pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din comuna Stremt, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile…