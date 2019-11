Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati sunt cercetati de politistii vranceni dupa ce au incercat sa fure aproximativ 700 de oi de la o stana de pe raza comunei Slobozia Ciorasti, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, scrie Agerpres. "La data de 6 noiembrie, ora 20,30, politistii Sectiei de Politie…

- Un barbat de 35 de ani, din comuna Rojiste, a fost initial retinut de politistii doljeni pentru 24 de ore, iar apoi, fata de acesta, a fost dispusa masura arestarii preventive pentru 30 de zile, fiind banuit de comiterea infractiunilor de distrugere prin incendiere si violare de domiciliu. Potrivit…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat de 30 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, in perioada 10 17 octombrie a.c., acesta ar fi patruns in incinta unui imobil din localitatea…

- M. C., o tanara de 18 ani, din Stremț, eleva la Colegiul Economic din Alba Iulia, a fost gasita spanzurata cu o curea, de un copac, azi dimineața, in jurul orei 05.00, in gradina casei sale. Trupul fara viața al fetei se pare ca a fost descoperit de catre mama acesteia. Potrivit polițiștilor, asupra…

- Polițiștii clujeni au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unei talharii pe raza municipiului Cluj-Napoca. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vineri, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca,…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat de 31 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 25 august a.c., barbatul in cauza ar fi patruns…

- Un barbat banuit de savarsirea unor infractiuni de furt calificat a fost retinut de politistii constanteni. Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unor infractiuni de furt calificat, la data de 22 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie au depistat un barbat, de 38 de ani, din Constanta,…