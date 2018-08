Olt. TIR, rasturnat pe carosabil. Traficul este ingreunat

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un accident rutier a avut loc pe DN 76 Soimus ndash; Brad, la kilometrul 19 400 metri, in localitatea Valisoara, judetul Hunedoara. O motocicleta si un autoturism au fost implicate in eveniment.Pe fondul vitezei neadaptate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pentru fluidizarea circulatiei pe raza orasului Bals, judetul Olt, unde au loc lucrari la doua poduri de pe DN 65, la kilometrii 25+700 metri si 28+180 metri, traficul dinspre Slatina catre ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Alba, pe DN1 Alba Iulia- Aiud, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 398+300 de metri(localitatea Teius) din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in județul Covasna, traficul rutier este blocat pe DN11 Brasov- Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren. De asemenea, in Capitala, traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, din cauza unui accident rutier, circulatia este oprita pe DN 65 Slatina – Craiova, in orasul Bals, judetul Olt. In urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, se efectueaza ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 35, pe sensul catre Pitesti a avut loc o tamponare in care au fost implicate cinci autoturisme si un autotren. Potrivit INFOTRAFIC, traficul se desfasoara pe prima si pe a…

- Trei persoane au fost ranite ușor, joi dimineața in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN1 la Santimbru. Traficul este blocat pe sensul de mers Aiud – Alba Iulia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Alba Iulia – Teius, pe raza localitatii Santimbru,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 19, pe sensul de mers catre Constanta, in localitatea Cernica, judetul Ilfov, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului, a intrat in balans si s a rasturnat peste…