- Un tanar sofer care consumase alcool, cu permisul de conducere suspendat, a fost oprit de politisti cu focuri de arma, dupa ce acesta nu a stationat la semnalul de oprire si si-a continuat deplasarea, informeaza IPJ Olt. „La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 19.00, in timp ce actionau pentru siguranta…

- Politistii din judetul Olt au facut uz de armamentul din dotare si au tras doua focuri de arma pentru prinderea unui sofer care a refuzat sambata seara sa opreasca la semnalul acestora. Oamenii legii au stabilit ca barbatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice si avea si permisul suspendat,…

- Un sofer a fost retinut de politistii din Olt care au pornit in urmarirea lui dupa ce nu a oprit la semnal, oamenii legii constatand dupa ce au reusit sa il prinda ca era baut si avea si permisul suspendat. Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Olt, duminica, politisti din Slatina, cu sprijinul…

- Un sofer a fost retinut de politistii din Olt care au pornit in urmarirea lui dupa ce nu a oprit la semnal, oamenii legii constatand dupa ce au reusit sa il prinda ca era baut si avea si permisul suspendat, potrivit news.ro. Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Olt, duminica, politisti…

- Ieri, 20 decembrie 2020, in jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale si Europene, in timp ce acționau pe strada Piața Dacia din Sebeș au oprit pentru control un autoturism, condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Pancești, județul Neamț. Cu ocazia verificarilor,…

- Ieri, politistii Serviciului Rutier Cluj au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Gherla, in timp ce conducea un autoturism pe DN1C E576, in localitatea Iclod, desi avea dreptul de a conduce suspendat. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui…

- Ieri, 15 noiembrie 2020, in jurul orei 10.20, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din comuna Roșia, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, avand dreptul de a conduce autovehicule…

- Un barbat a decedat, duminica seara, pe DE 79, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un cap de podet, el avand permisul de conducere anulat, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, in autoturism se mai afla un minor…