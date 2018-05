Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii si politistii cauta, luni, un barbat de 43 de ani, care este posibil sa se fi inecat in raul Olt, in apropierea localitatii Carta, dupa ce localnicii au gasit, pe mal, haine si o bicicleta, despre care se presupune ca apartin celui disparut, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- UPDATE ORA 11.15 O autospeciala pentru transport victime multiple a transportat vineri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, un copil de un an din comuna Topana, dupa ce ambulanta care se indrepta spre pacient nu a putut sa continue deplasarea din cauza ninsorii abundente, a informat…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O bucata de tabla a fost smulsa de vantul puternic, miercuri dupa-amiaza, de pe acoperișul unei gradinițe din Sibiu. La aceasta ora, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Sibiu intervin pentru indepartarea tablei avand in vedere ca in gradinița sunt copii. Ramona Nistor, purtator de cuvant…

- Batran, salvat cu șenilata de pompierii din Buzau dintr-un sat cu drumuri impracticabile din cauza nameților. Intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau s-a dovedit a fi una dificila și, dupa mai bine de trei ore, pensionarul de 70 de ani a fost preluat de ambulanța. Pompierii au fost…