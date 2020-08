Olt: Sindicaliştii de la ALRO Slatina afirmă că fabrica riscă închiderea activităţii Presedintele Sindicatului Liber Aluministul din cadrul ALRO Slatina, Constantin Popescu, a sustinut luni, intr-o conferinta de presa, ca fabrica risca sa isi inchida activitatea in conditiile in care nu a primit inca banii conform schemei de ajutor de stat pentru marii consumatori industriali de energie electrica.



Popescu a afirmat ca ALRO ar trebui sa primeasca prin schema de ajutor de stat pentru marii consumatori industriali de energie o suma de circa 40-50 de milioane de dolari si de aceeasi schema de ajutor de stat ar trebui sa beneficieze si alti mari consumatori industriali… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

