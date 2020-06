Stiri pe aceeasi tema

- Familia Luizei Melencu contesta la Tribunalul Olt vanzarea a doua autovehicule apartinand lui Gheorghe Dinca, unul dintre ele fiind chiar autoturismul pe care Dinca l-ar fi folosit pentru rapirea adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Contestatia a fost inregistrata la Tribunalul Olt pe…

- Familia Luizei Melencu contesta la Tribunalul Olt vanzarea a doua mașini apartinand lui Gheorghe Dinca, una dintre ele fiind cea care ar fi fost folosita la rapirea adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, scrie Agerpres.Contestatia a fost inregistrata la Tribunalul Olt pe 17 iunie si se…

- Aparatorii familiei Luizei Melencu au cerut Tribunalului Olt sa impiedice valorificarea a doua autovehicule care ii apartin lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu.

- Masina folosita de Gheorghe Dinca la rapirea Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu este scoasa la licitatie. Pretul de pornire este de 1.033 lei. Avocatul familiei Luizei Melencu a declarat la Romania TV ca a cerut instantei sa opreasca vanzarea autoturismului. Jurnalistul Ovidiu Zara sustine ca autoturismul…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt decid ce se intampla cu dosarul Caracal. Familiile celor doua tinere victime al,e lui Gheorghe Dinca, au cerut ca rechizitoriul sa fie retrimis procurorilor. Primul termen in dosar a fost pe 20 mai. Atunci, Gheorghe Dinca a negat faptele pentru care este acuzat, susținand…

- Legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu in dosarul "Caracal" Magistratii Tribunalului Olt au respins miercuri, în camera preliminara, cererile si exceptiile ridicate în dosarul "Caracal" si au constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu de…

- Magistratii Tribunalului Olt au respins miercuri, in camera preliminara, cererile si exceptiile ridicate in dosarul „Caracal” si au constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu de catre parchet, respectiv DIICOT.Potrivit purtatorului de cuvant al Tribunalului Olt, judecatorul Gabriel Arabelea,…

- Se vor verifica probele și actele din dosarul deschis pentru uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Maceșanu. Pana in prezent nu a fost gasit niciunul dintre cadavre astfel ca familiile speca in continuare ca fetele sunt in viața. Citește și: Decizie de ultima ora in dosarul Caracal. Gheorghe…