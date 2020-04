Olt: Produse expirate, confiscate dintr-un supermarket din Slatina Mai multe produse expirate oferite spre vanzare intr-un supermarket din municipiul Slatina au fost confiscate, iar societatea comerciala a fost sanctionata cu amenda de 20.000 de lei, se precizeaza intr-un comunicat al Institutiei Prefectului Olt, transmis vineri AGERPRES.



Produsele cu termenul de valabilitate expirat sunt branza si branzeturi.



Potrivit sursei citate, verificarile la supermarket s-au inscris in seria actiunilor pentru combaterea criminalitatii economice desfasurate de politisti, care au aplicat patru sanctiuni in valoare totala de 35.000 de lei.



- Politistii au continuat controalele la agentii economici, in ultimele 24 ore aplicand mai multe amenzi, printre societatile amendate fiind si un supermarket din Slatina care comercializa branza cu termenul de valabilitate depasit.

