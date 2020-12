Olt: Prinși băuți sau fără permis la volan Polițiștii olteni au depistat aseara, pe raza orasului Piatra-Olt, un barbat de 27 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism avand o concentratie alcoolica de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Tot ieri, pe Dumul Judetean 642, in comuna Tia Mare, a fost depistat un barbat de 37 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism avand o concentratie alcoolica de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

