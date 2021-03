Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui control, politistii au constatat ca, in incinta salii de festivitați a unui local din comuna Bobicesti, județul Olt, este organizat un eveniment privat, respectiv un botez, eveniment care a fost oprit.„Cu aceasta ocazie, polițiștii au sancționat contravențional reprezentanții societații…

- Politistii tulceni au sanctionat, sambata, 23 de persoane cu amenzi totale de 65.000 de lei, din cauza ca sarbatoreau o logodna intr-un imobil din orasul Babadag, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Ioana Nanu. Evenimentul a fost sistat, iar organizatorii, un…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, sub autoritatea Institutiei Prefectului județul Mureș, au intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

- In scopul prevenirii evenimentelor rutiere produse pe fondul vitezei neregulamentare, la data de 24 februarie a.c., in intervalul orar 09.00 – 13.00, Serviciul Rutier Brașov, in colaborare cu Serviciul Rutier Covasna, a organizat și desfașurat o acțiune pe DN 11, in sistem CASCADA, avand drept scop…

- Politistii si jandarmii au oprit, in noaptea de sambata spre duminica, o petrecere de botez care avea loc intr-un local din comuna vasluiana Muntenii de Jos, participantii la eveniment fiind amendati in total cu 28.000 de lei. ‘Politistii si jandarmii au sistat derularea unui eveniment privat, organizat…

- Politistii ilfoveni au aplicat 25 de amenzi, in valoare de 16.500 de lei, organizatorului si participantilor la o petrecere privata din orasul Voluntari, organizata fara respectarea normelor de protectie impotriva raspandirii COVID-19. Miercuri seara, politistii orasului Voluntari au fost sesizati cu…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.520 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.046.950 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, joi, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.535 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.329.821 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, marti, Grupul de…