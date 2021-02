Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Olt efectueaza, in aceasta dimineața, 4 percheziții la sediul unei autoritati publice locale din județ și la domiciliile unor funcționari din cadrul institutiei respective. Activitațile se desfașoara in cadrul unui dosar penal in care…

- Sapte barbati au fost retinuti pentru 24 de ore intr-un dosar de proxenetism, procurorii spunand ca prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de aproximativ 300.000 de euro, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Politistii de investigatii criminale din Prahova,…

- Politistii din Olt efectueaza, joi dimineata, 31 de perchezitii in judetele Olt, Prahova, Ilfov si in municipiul Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala cu piese auto, anvelope si utilaje industriale, informeaza IGPR. Potrivit sursei…

- Politistii de la Biroul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, joi, 24 de perchezitii in patru judete, in urma carora 11 persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri in baza mandatelor de aducere, intr-un dosar de delapidare si fals informatic, a informat Inspectoratul…

- Peste 570 de metri cubi de lemne, in valoare de 260.000 lei, au fost confiscati, miercuri, in urma celor 26 de perchezitii domiciliare efectuate in sapte locatii din judetul Vrancea, in cadrul unui dosar penal privind infractiuni la regimul silvic sau conexe acestuia, a informat Inspectoratul de…

- Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru un barbat de 44 de ani, din Panciu, care nu a respectat masura izolarii la domiciliu, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. OFICIAL - 24 de județe sunt in scenariul roșu. Peste 10% din…

- Cinci persoane au fost retinute, joi, pentru 24 de ore, in urma celor 11 perchezitii efectuate la sediul unei firme si la locuintele membrilor unei grupari banuite de furturi din societati comerciale, in urma carora s-a produs un prejudiciu de circa 200.000 de lei, a anuntat Inspectoratul de Politie…