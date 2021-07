Olt: Percheziţii în cinci judeţe într-un dosar de evaziune fiscală Politistii de investigare a criminalitatii economice din judetul Olt, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, au efectuat marti dimineata 13 perchezitii domiciliare in judetele Maramures, Brasov, Ilfov, Buzau si Olt, la persoane banuite de evaziune fiscala, informeaza IGPR. O societate comerciala din judetul Olt, ai carei reprezentanti ar fi inregistrat in evidenta contabila operatiunile desfasurate cu alte firme, ar fi refuzat sa prezinte organelor fiscale documentele legale. Prejudiciul in cauza e estimat la aproximativ 770.000 de lei. "Din cercetari a reiesit ca, in perioada… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

