Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajati ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, un cadru didactic si un elev se numara printre cele 14 noi cazuri de COVID-19 raportate in judetul Bistrita-Nasaud in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri de Institutia Prefectului. Cadrul didactic infectat cu noul…

- Recesiunea economica provocata de pandemie nu a marit in luna iunie a anului in curs numarul somerilor aflati in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Iasi, raportat la perioada similara a anului trecut. Mai exact, la sfarsitul lunii iunie 2020, 8.446 de persoane din judetul…

- In luna septembrie, peste 50 de angajati ai unei unitati de confectii textile din municipiul Caracal vor fi disponibilizati, potrivit purtatorului de cuvant al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Olt, Elena Iordache. Acesta a precizat ca si in lunile precedente au fost operate…

- Peste 50 de angajati ai unei unitati de confectii textile din municipiul Caracal vor fi disponibilizati in luna septembrie, potrivit purtatorului de cuvant al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Olt, Elena Iordache, care a precizat ca si in lunile precedente au fost operate concedieri…

- Doi barbati din comuna Redea au fost retinuti, joi dupa-amiaza, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate, iar unul dintre ei este Remus Radoi, implicat in cazul Caracal. "In aceasta dupa-amiaza, politisti din cadrul Sectiei Regionale…

- Probleme la o fabrica de confecții din Sibiu, dupa ce zeci de angajați au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, informeaza site-ul sibiu100.ro.Prefectura Sibiu a aflat despre aceasta situație și a emis un comunicat de presa: "Va informam ca la o intreprindere de confecții din municipiul Sibiu au…

- Cel putin 14 zile de aici incolo niciun angajat nu se va mai intoarce la lucru in fabrica amintita. Oamenii vor sta in izolare, iar in acest interval se va face si dezinfectarea spatiilor de productie si a birourilor.