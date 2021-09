Olt: O femeie din Caracal, răpită de fostul concubin la Dobrosloveni O femeie in varsta de 31 de ani, din Caracal, care ar fi fost luata cu forta in masina de catre fostul concubin, marti dimineata, a fost gasita de politisti dupa activitati complexe de cautare, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt.



Masina in care se aflau femeia si barbatul care ar fi rapit-o a fost depistata in trafic, pe DN 6, intre localitatile Radomiresti si Mihaesti.



Politistii au fost sesizati marti dimineata, in jurul orei 8,30, ca o femeie ar fi fost rapita. Ea ar fi fost urcata cu forta intr-o masina de culoare gri, in zona Primariei Dobrosloveni.

