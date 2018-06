Olt: Incendiu de amploare la o locuinţă din comuna Coteana O locuinta formata din parter si etaj a fost grav avariata de un incendiu ce a izbucnit in noaptea de luni spre marti, in comuna Coteana, de la un scurtcircuit electric, iar pentru stingerea focului a fost nevoie de interventia a peste douazeci de pompieri din cadrul ISU Dolj care au actionat aproape patru ore cu patru autospeciale de stingere cu apa si spuma. Potrivit ISU Olt, in casa locuiau sapte persoane ce au reusit sa iasa afara si nu s-au inregistrat victime. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent, cu flacara si degajari mari de fum, la acoperisul casei si la bunurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

