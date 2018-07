Olt: Gospodării inundate la Slatina şi Caracal Mai multe gospodarii din Slatina si Caracal au fost inundate in urma ploilor abundente de vineri seara, pentru evacuarea apei din curti intervenind mai multe echipaje de pompieri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca pompierii intervin pentru evacuarea apei din doua gospodarii din Slatina si din trei gospodarii din Caracal, deoarece exista riscul ca apa sa se infiltreze in locuinte. "In municipiul Slatina se intervine la doua adrese, pe strada Gradiste, pentru evacuarea apei din curti. Din cauza nivelului apei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

