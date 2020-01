Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT anunta ca Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre. Cauza va fi judecata la Tribunalul Olt. „Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca la 14.04.2019, in jurul orelor…

- Procurorii DIICOT anunța ca Gheorghe Dinca și Ștefan Risipițianu au fost trimiși in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol și profanare de cadavre. Cauza va fi judecata la Tribunalul Olt.Procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata…

