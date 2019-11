Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al AJOFM Olt, Elena Iordache, cei 45 agenti economici care au participat la bursa au prezentat o oferta de 545 locuri de munca vacante, din care 28 pentru studii superioare.'Au participat la bursa 589 persoane, din care 177 au fost selectate pentru interviu sau proba…

- Un barbat in varsta de 25 si unul in varsta de 49 de ani, care luni, pe o strada din Corabia, ar fi urcat cu forta intr-o masina o tanara pe care au transportat-o apoi spre Caracal, au fost retinuti pentru lipsire de libertate si lovire sau alte violente, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Olt, cele peste 200 de controale din septembrie au vizat in special firme de constructii, comert, transport rutier de marfuri si persoane si agricultura, fiind descoperite 11 cazuri de munca nedeclarata. 'In urma controalelor…

- Inspectorii de munca din Alba au dat, saptamana trecuta, amenzi in valoare totala de 67.000 de lei și 21 avertismente, dupa controale in teren. Trei persoane au fost prinse in situație de munca nedeclarata. In perioada 23 -27 septembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificați 32 de agenți…

- Inspectorii de munca din județul Alba au dat 18 avertismente și sase amenzi, in valoare de 15.800 de lei, dupa controale la zeci de agenți economici din județ. Potrivit ITM Alba, in perioada 9 – 13 septembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificați 43 de agenți economici, cu un numar total…

- Inspectorii de munca au dat, de la inceputul lunii septembrie, amenzi in valoare de peste 50.000 de lei și 21 de avertismente, in urma controalelor la zeci de agenți economici din Alba. In domeniul relatiilor de munca, in perioada 2-6 septembrie, au fost verificați 35 de agenți economici, cu un numar…

- Inspectorii de munca de la ITM Olt au efectuat in luna august 190 controale la firme de constructii, comert cu amanuntul, transportul rutier de marfuri si persoane si agricultura. In urma controalelor au fost constatate 231 deficiente, pentru care au fost aplicate 128 de sanctiuni, dintre care cinci…

- Inspectorii de munca din județul Alba au dat 24 de avertismente și patru amenzi, in valoare de 5.800 de lei, dupa controale la zeci de agenți economici din județ. Potrivit ITM Alba, in perioada 12 – 23 august, in domeniul relatiilor de munca au fost verificați 50 de agenți economici, cu un numar total…