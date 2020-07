O fetita in varsta de cinci ani, care adormise sub un pat din locuinta familiei din comuna Fagetelu, a fost cautata timp de aproximativ doua ore de peste 120 de persoane, politisti, jandarmi, pompieri, familie si sateni, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.



Bunicii copilului au sesizat disparitia minorei miercuri seara, in jurul orei 21,00, ei apeland numarul de urgenta 112 pentru a solicita ajutor in gasirea fetei disparute din locuinta.



"La fata locului s-au deplasat de urgenta politisti din cadrul Inspectoratului…