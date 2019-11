Olt: Femeie cu arsuri grave, plimbată două săptămâni în trei spitale din țară O femeie de 61 de ani, din judetul Olt, care a suferit arsuri grave pe aproape jumatate din corp, a fost operata dupa doua saptamani de la accident, la Iasi, dupa ce, anterior, a fost internata la spitalul din Brasov. ”Avea arsuri prin contact cu lichid fierbinte, gradul II si gradul II cam undeva la 35% din suprafața corpului. Era cunoscuta cu diabet si cu hepatita virala cu virus B. La momentul internarii s-a efectuat toaleta primara a plagilor arse și pansament steril, dupa care a fost anunțat cazul la COSU care, dupa cateva ore, a revenit și a spus ca este un loc liber la Brașov”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

