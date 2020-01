Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de politisti, jandarmi, pompieri, mascati si localnici cauta, la ora transmiterii acestei stiri, o fata in varsta de 13 ani, din comuna Voineasa, care a plecat de la locuinta bunicilor sai, din aceeasi localitate, si n-a mai revenit.

- O fata in varsta de 13 ani din judetul Olt este cautata de autoritati, dupa ce duminica a plecat de acasa si nu a mai revenit, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politisti, jandarmi, pompieri olteni si echipe ale Serviciului pentru Actiuni…

- Aproximativ 340 de kilograme de obiecte pirotehnice au fost ridicate de politisti, duminica, in urma unei perchezitii efectuate la locuinta unui barbat in varsta de 37 de ani, din Izbiceni, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, anunța AGERPRES."Politistii…

- Minora in varsta de 11 ani, data in urmarire nationala dupa ce mama ei a sesizat politia ca a plecat in ziua precedenta de acasa si nu a revenit, a fost gasita luni seara, la Caracal, de catre politistii, potrivit AGERPRES.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie…

- Forte insemnate de politisti, jandarmi si politisti locali cauta o fata in varsta de 11 ani, din Caracal, care a plecat duminica de la domiciliul ei din Caracal si nu a revenit. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, luni, mama minorei a sesizat politia…

- O minora de 16 ani, din comuna Balesti, este cautata de politisti la nivel national dupa ce, marti, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a revenit, tatal sau fiind cel care a alertat autoritatile, se arata intr-un comunicat de presa postat, miercuri, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Mai multi politisti, jandarmi si pompieri cauta doi copii disparuti de sase zile din localitatea vasluiana Salcioara, anunța AGERPRES.Citește și: Sorina Matei a EXPLODAT pe tema deficitelor anunțate de Guvernul Orban: 'Faptele darama orice politician mincinos' Potrivit purtatorului…