- In cursul zilei de ieri, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Constanta a admis propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetulului de pe langa Tribunalul Constanta si a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, fata de unul dintre cetatenii romani cercetati intr un…

- Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a deschis, sub coordonarea unui procuror, un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si nerespectarea masurilor de legale de securitate si sanatate in munca, privind incidentul de la Scoala…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si trafic de produse sau substante toxice, in cazul dezinsectiei efectuate la...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit arsuri in timpul interventiei chirurgicale. ‘La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului…

- Un adevarat mister s-a lasat peste cazul marcajelor rutiere de la Orizont, acolo unde motociclistul Vlad Ghervase și-a pierdut viața. Ziarul de Bacau a incercat in repetate randuri sa afle cine a trasat greșit marcajele, insa Primaria Bacau nu a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii au deschis duminica un dosar penal pentru frauda la urne dupa ce s-a constatat ca un barbat, de 79 de ani, apare in evidente ca a votat la doua sectii din municipiul Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Citește și: Nicolae Badalau il ataca…

- Politia Timis a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul deratizarii dintr-un bloc din Timisoara, de pe strada Mioritei, in urma careia trei persoane au decedat si mai multi adulti si copii au ajuns la spital.