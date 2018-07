Olt: Doi ciobani, ucişi la Cilieni şi Tia Mare de alţi ciobani Un barbat de 66 de ani si unul in varsta de 48 de ani au fost ucisi in ultimele trei zile in judetul Olt, in apropierea unor stane din localitatile Cilieni si Tia Mare, una dintre persoanele suspectate de comiterea crimelor fiind retinuta iar a doua, prinsa joi de anchetatori, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt. Barbatul de 66 de ani, din Cilieni, a fost ucis noaptea trecuta, cu o coasa, pe islaz, iar presupusul agresor este un barbat de 41 de ani, din aceeasi localitate. Crima a avut loc in urma unui conflict spontan intre cei doi. Barbatul de 41 de ani a fost retinut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

