- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi deruleaza o ancheta epidemiologica la unul dintre centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi dupa ce testul unui copil de 9 ani a iesit pozitiv pentru noul tip de coronavirus.

- Testarea beneficiarilor si angajatilor din centrele rezidentiale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea se face cu intarziere, punand in pericol sanatatea beneficiarilor, se arata intr-o scrisoare deschisa…

- O angajata a unei fabrici de senzori si ansambluri de intrerupatoare din judetul Sibiu a fost confirmata cu coronavirus, fiind dispuse masuri de izolare a persoanelor cu care aceasta lucra potrivit news.ro.Prefectura Sibiu a aratat, joi seara, ca potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate…

- Zece pacienti bolnavi de cancer, dar si opt angajati de la Spitalul Municipal din Pascani au fost depistati cu coronavirus, Directia de Sanatate Publica din Iasi incepand o ampla ancheta epidemiologica in acest caz.

- Masura de protecție luata de conducerea Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani in actualul context epidemiologic, fața de beneficiari și angajați deopotriva.

- Conform raportarii Direcției de Sanatate Publica a Județului Arad, astazi la ora 09.00 in centrele de carantina din Județul Arad erau cazate 133 persoane. Pe raza județului Arad se aflau 327 persoane in izolare la domiciliu. Nu s-au inregistrat noi cazuri de imbolnavire, numarul persoanelor depistate…

- Mai exact, barbatul se afla in izolare de 11 zile și deși mai avea 3 zile de stat din cele 14 impuse a decis sa plece in alta localitate. Cei izolați la domiciliu sunt monitorizați de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica prin telefon, cum se face, de altfel, la nivelul intregii țari. Nu exista…

- Medicii vor monitoriza de la distanța starea suspecților de coronavirus, aflați in carantina sau in izolare, prin brațari și holtere. Prsoanele care intra in carantina sau in izolare la domiciliu timp de 14 zile vor avea asupra lor brațari și holtere care le vor monitoriza starea de sanatate, potrivit…