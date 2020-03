Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu raman in arest preventiv, potrivit incheierii pronuntate vineri, la Tribunalul Olt, unde cei doi au avut termen privind verificarea masurilor preventive, masura putand fi contestata in 48 de ore de la comunicare. Conform unui comunicat al Tribunalului Olt, postat…

- Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu, ambii trimisi in judecata in stare de arest preventiv, vor fi prezentati vineri la Tribunalul Olt pentru verificarea masurilor preventive. Dinca este acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete - Luiza Melencu si Alexandra Macesanu - in locuinta sa din Caracal si a fost…