Olt: Coliziune în lanţ pe DN 65 în Coloneşti Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, in aceasta dimineata, ca pe Drumul Național 65 – European 574, in comuna Colonești, s-a produs un accident rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificari, polițiștii au constatat ca un autoturism, ce se deplasa pe direcția Pitești catre Craiova, condus de un tanar, in varsta de 22 de ani, din județul Argeș, intrucat nu a pastrat distanța corespunzatoare fața de vehiculul din fața sa, a intrat in coliziune cu acesta, care era condus de un tanar, in varsta de 26 de ani, din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

