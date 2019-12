Stiri pe aceeasi tema

- Fiullui Sile Camataru nu a stat in libertate nici doua saptamanidupa ce fusese recent eliberat dupa ce a injunghiat un tanar laTimișoara. Albert Balint a fost prins de polițiști conducand cupermisul suspendat iar testul antidrog a ieșit pozitiv.Fiul lui Sile Camataru a fost eliberat din arestul Poliției…

- Un tanar de 32 de ani din București a fost reținut in arestul IPJ Olt, dupa ce a fost depistat de polițiști ca a condus deși avea permisul suspendat. De asemenea, in urma unui test cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv. La data de 27 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie…

- La data de 15 decembrie 2019, in jurul orei 20,00, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Moldovenești, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Mahaceni, comuna Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice…

- Fiul lui Sile Camataru, cautat din octombrie de politisti, dupa ce ar fi injunghiat un tanar in fata unui club din Timisoara, a fost prins duminica seara dupa o urmarire cu focuri de arma, arata Hotnews. Barbatul a fost dus la Timișoara la audieri.Un echipaj de Poliție din București a observat, duminica…

- 9 kilograme de cannabis au fost ridicate de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și a doua percheziții. Timp de aproximativ doua luni, polițiștii antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti impreuna cu procurorii…

- In data de 12.11.2019, in jurul orei 16:25, politistii Biroului Rutier Petroșani au depistat in trafic un barbat in varsta de 48 de ani, din Petroșani, care conducea un autoturism pe DN 66 fara a poseda permis de conducere (acesta i-a fost anulat in anul 2014). Tot in data de 12.11.2019,…

- La data de 29 octombrie a.c., in jurul orei 13.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 29 octombrie…

- Un barbat care a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Aiud. Conducea un autoturism, in Stremț, fara sa dețina permis de conducere si sub influenta alcoolului. Barbatul a fost reținut. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 19.35, politistii Secției…