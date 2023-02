Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Olt au retinut, marti, un barbat in varsta de 46 de ani, acuzat de agresiune sexuala, informeaza IPJ Olt. “La data de 10 ianuarie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 46 de ani, din judetul Olt, ar fi abuzat-o fizic si emotional pe fiica sa minora, in varsta de 16 ani. In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, fiind continuate cercetarile in vederea documentarii activitatii infractionale”, se arata…