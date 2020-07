Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Olt a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii si a lovit cu masina un politist care a incercat sa-l imobilizeze. Barbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar masina o luase fara acordul proprietarului.…

- Polițiștii din Alba au urmarit, in noaptea de miercuri spre joi, o mașina al carei șofer nu a oprit la semnalul acestora, in Șard. In cele din urma, au gasit mașina abandonata langa o padure și au gasit și șoferul, un tanar care avea permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 1/2 iulie, in…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un scandalagiu care a inceput sa urle dupa o femeie pe strada si apoi a lovit mașina de Poliție.”Polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, din municipiul Turda, in continuare fiind desfașurate cercetari…

- Un tanar de 27 de ani din municipiul Curtea de Arges, care a refuzat sa se legitimeze si a lovit un politist, a fost retinut pentru ultraj."In seara zilei de 31 mai, politistii (...) au fost sesizati cu privire la faptul ca pe raza municipiului, la un imobil, se asculta muzica la o intensitate…

- *Un barbat de 30 de ani, din Pitești, care conducea o motocicleta, avand dreptul de a conduce suspendat, nu a oprit la semnalul polițiștilor și a intrat in coliziune cu un echipaj de poliție care incerca sa il opreasca.* *Dupa cercetari, barbatul a fost reținut.* In dupa-amiaza zilei de 23 mai a.c.,…

- Oamenii legii au facut publice imaginile din mașina polițiștilor care l-au reținut pe tanarul de 29 de ani din Zaim, Caușeni, dupa ce a urcat in stare de ebrietate avansata la volanul mașinii, chiar in ajunul Sfintei Sarbatori Pascale.

- In urma analizelor medicale s-a stabilit ca Teodora Maftei avea o alcoolemie de 4,16 mg/alcool pur in sange, valoare rar intanita la o soferita in cariera politistilor rutieri ieseni. Ea a fost prinsa dupa ce a lovit cu masina personala nai multe autoturisme. Femeia venea de la spital, dar nu se stie…

- Un barbat de 34 de ani din Olt a ajuns dupa gratii pentru ultraj. Acesta a incercat sa scape de un control de rurtina al poliției rutiere, refuzand sa opreasca. Barbatul nu avea permis de conducere și a facut tot posibilul sa scape de oamenii legii. La data de 16 aprilie 2020, in timp ce acționau pentru…