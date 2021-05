Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si doi au fost raniti in urma unei incaierari in care acestia, impreuna cu un minor in varsta de 17 ani, au fost implicati in urma cu doua zile in comuna Valcele, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei…

- Un barbat din comuna Tinca, in varsta de 67 de ani, si-a ucis sotia, mama a noua copii, apoi a impachetat cadavrul intr-o patura si l-a ingropat pe malul Crisului Negru, el fiind arestat preventiv pentru 30 de zile, a informat luni Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor. "Din mijloacele de proba administrate…

- Un barbat de 59 de ani, din localitatea Susenii Bargaului, a fost gasit decedat, luni, intr-o fantana, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, arata Agerpres. "Astazi (luni n.r.), politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului…

- Un barbat este cercetat penal dupa ce, pe o strada din localitatea Nisipari, a agresat fizic si verbal o femeie pentru ca fiica acesteia i-ar fi agresat fiul, ambii minori, informeaza Agerpres. Din imaginile aparute in spatiul public reiese cum agresorul o loveste pe femeie cu picioarele,…

- Un numar de 11 animale, oi si capre, au fost omorate in comuna Stoicanesti dupa ce un barbat ar fi intrat, cu intentie, cu un utilaj agricol, intr-o turma aflata la pasunat pe terenul sau cultivat cu grau, in acest caz politistii intocmind un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intentie.…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, arestat preventiv pentru omor, a fost gasit spanzurat, joi, in camera de arest a IPJ Satu Mare, informeaza Agerpres . Un barbat in varsta de 30 de ani, arestat preventiv din 11 decembrie 2020, pentru omor, a fost gasit spanzurat in camera de arest. „In cursul acestei…

- Politistii din Pitesti au facut publice, vineri, imagini cu trei tinere care ar avea informatii despre o borseta ce continea 13.000 de euro, pierduta de un barbat, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul s-a petrecut…

- Un barbat din localitatea argeseana Suici, care a lovit un padurar aflat in timpul serviciului, a fost arestat preventiv, marti, pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc luni, intr-o padure de pe teritoriul…