'La data de 10 noiembrie, ora 19,25, o femeie din comuna Valeni, a sesizat prin apel de urgenta la 112 faptul ca o femeie de 42 ani, prin constrangere, este obligata de un barbat de 38 ani, ambii din aceeasi localitate, sa intretina relatii sexuale cu acesta.

In baza sesizarii, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Daneasa au patruns in locuinta barbatului, acesta fiind prins in flagrant in timp ce intretinea relatii sexuale cu femeia', au spus reprezentantii IPJ Olt. Barbatul a fost retinut duminica seara, iar luni a fost prezentat instantei, care a dispus arestarea preventiva…